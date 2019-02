Ancora immondizia al porto, l’intervento della Rieco e l’appello ai cittadini

REDAZIONE TERMOLI

Continuano gli interventi di pulizia e rimozione dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale da parte della Rieco Sud. Nella mattinata di ieri gli operatori sono intervenuti su diversi punti sensibili, tra cui l’area portuale, dove sono stati raccolti i rifiuti abbandonati accanto al gabbiotto per il conferimento degli oli esausti.

L’Azienda rinnova l’appello a tutti i cittadini per una maggiore collaborazione nel rispetto dei comportamenti virtuosi verso il nostro territorio.

Sono diverse le azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti messe in campo dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il gestore Rieco Sud scarl:

– Mappatura del territorio per individuare le aree sensibili, dove più spesso avvengono gli abbandoni;

– Sopralluoghi tecnici per l’eliminazione dei contenitori sul suolo pubblico;

– Diffusione dell’app Junker per agevolare la raccolta differenziata;

– Apertura estesa a 36 ore settimanali dell’Ecosportello per segnalazioni, informazioni e richieste;

– Potenziamento delle squadre di recupero dei rifiuti abbandonati, con personale dedicato;

– Pubblicazione del bando pubblico per l’individuazione di n. 10 guardie ecologiche volontarie, che affiancheranno gli operatori del gestore e i tecnici comunali informando puntualmente i cittadini e le imprese e facendo partire l’iter sanzionatorio per eventuali comportamenti scorretti.