Ancora i “soliti ignoti” in azione nelle case venafrane, la gente ha paura

Di nuovo i “soliti ignoti” in azione nelle case venafrane e la gente è preoccupata e chiede maggiore tutela

Ancora furti nelle abitazioni private di Venafro, città che da settimane continua ad essere in balìa dei “soliti ignoti” senza che si riesca a bloccare il fenomeno individuando e fermando i responsabili. Le ennesime sgraditissime presenze di ladri nelle case dei venafrani si sono verificate nella giornata di ieri in via Licinio e al quartiere Starza, zone alla periferia ovest della città. In entrambi i casi addirittura i malviventi sarebbero stati anche notati. Pare fossero più di uno e d’ambo i sessi a bordo di auto di colore scuro, ma non si è riusciti a bloccarli forse perché l’allarme é partito in ritardo. Certo è che tali loschi figuri continuano ad aggirarsi e colpire praticamente indisturbati nel centro dell’estremo Molise occidentale dove la preoccupazione e la contrarietà della gente salgono all’unisono con simili azioni che mettono a rischio la proprietà privata e soprattutto l’incolumità delle persone derubate. Negli ultimi furti sono stati sottratti oggetti preziosi e denaro per un consistente ammontare, esattamente come avvenuto giorni addietro in altre zone di Venafro con ladri penetrati nelle abitazioni private ed impossessatisi di contanti ed ori prima di dileguarsi senza lasciar traccia. Circa il ripetersi di tali fenomeni, i venafrani non fanno mistero della loro profonda contrarietà e preoccupazione, sollecitando a tutte le forze dell’ordine sia locali che provinciali maggiore presenza, attività e prevenzione a tutela delle cose e delle persone. Giorni addietro, vista la gravità della situazione ed il suo persistere, via web era anche partita la sollecitazione di un venafrano per la costituzione di ronde private spontanee che si aggirassero nelle ore preserali e serali, ossia negli orari in cui i ladri colpiscono maggiormente, per i quartieri cittadini al fine di prevenire, scongiurare e proteggere abitazioni e persone. L’idea però non aveva avuto seguito.

Tonino Atella