Ancora furti nelle aziende, raid notturno a Carpinone: ingente il bottino

CARPINONE

Di nuovo furti nella zona industriale di Carpinone. Dopo i tentativi di effrazione registrati la scorsa settimana, una banda di malviventi è tornata a colpire nella zona. Questa volta, però, i ladri hanno racimolato un ingente bottino: auto, attrezzi agricoli e derrate alimentari. Dopo essere entratI in alcune aziende hanno compiuto una vera e propria razzia. Alcune ditte, tra l’altro, sono state colpite per la seconda volta nel giro di pochi giorni. Sull’accaduto indagano i carabinieri che stanno setacciando la zona per trovare i responsabili. Secondo una prima ipotesi si tratterebbe di ladri esperti, considerato che hanno agito a colpo sicuro, facendo perdere le loro tracce. Sono stati gli stessi proprietari delle aziende a denunciare quanto accaduto ai militari dell’Arma. Sui furti sta indagando il Nucleo Operativo e Radiomobile. Fondamentali saranno le analisi dei filmati delle telecamere a circuito chiuso.