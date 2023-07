Ancora furti in città, villette svaligiate mentre i proprietari sono fuori in vacanza

Continua la scia di furti che sta interessando da alcuni giorni Campobasso. Nel bottino dei malviventi oro e gioielli

Continua la scia di furti che sta interessando da alcuni giorni diversi quartieri di Campobasso. Dopo i colpi messi a segno sabato 15 luglio in tre ville – due in via Sant’Antonio dei Lazzari e una terza in contrada San Giovanni in Golfo – la scorsa notte i banditi sono entrati in azione a Coste di Oratino.

E’ sempre più accreditata l’ipotesi che si tratti di professionisti, che sanno dove ‘mettere le mani’ e soprattutto quando agire. E’ plausibile anche che la banda, perché è di più persone che parliamo, conosca le abitudini delle ‘vittime’. Così è stato la scorsa notte in contrada Coste di Oratino, zona alla periferia di Campobasso: in casa non c’era nessuno, i proprietari erano fuori per qualche giorno di vacanza ed al rientro hanno dovuto fare i conti con l’amara sorpresa.

Nel mirino dei ladri oro e gioielli: non sono stati toccati pc, tv e quanto concerne l’elettronica.

Sporta denuncia ai Carabinieri di via Mazzini che sono intervenuti per effettuare un sopralluogo ed acquisire elementi che potrebbero risultare utili ai fini delle indagini.