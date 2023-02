La neve è tornata a scendere su gran parte della regione, principalmente sul Molise centrale e sull’Alto Molise. Per la giornata odierna non sono previsti grandi quantità di accumuli ma le precipitazioni nevose saranno per lo più intermittenti.

Domani, giovedì 9 febbraio, ci sarà l’apice della perturbazione con temperature ancora più rigide e fenomeni nevosi a carattere maggiormente intenso.

Neve scesa nel pomeriggio anche sul capoluogo di regione ma senza dar luogo ad accumuli significativi.