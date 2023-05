Ancora cinghiali in pieno centro a Campobasso: “E’ un pericolo per tutti”

Ancora avvistamenti di cinghiali a Campobasso nella zona via Di Zinno/via Quercio. Il video risale alla notte tra il 25 e il 26 aprile. “Abbiamo pensato al pericolo per i residenti, per eventuali bambini, anziani o giovani che si ritirano a casa da soli, agli operatori ecologici che si ritrovano il giorno dopo a pulire tutto quel disastro”, si legge nel testo a commento del video. “Una situazione abbastanza surreale considerando che la zona è centrale. Mi domando il perché ancora non sia arrivata la raccolta differenziata, già presente in tutte le altre zone periferiche della città? Aiuterebbe sicuramente a diminuire il fenomeno”.