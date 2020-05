Nella tarda serata di ieri (18 maggio) un ragazzo, di rientro nella propria abitazione in via Leopardi a Campobasso, si è imbattuto in un grosso cinghiale. È stato necessario l’intervento dei Carabinieri che hanno “scortato” il ragazzo, dal momento che il cinghiale aveva iniziato a seguirlo, saltando addirittura su un muro alto oltre un metro.