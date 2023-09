Ancora caldo sul Molise, Campobasso unico capoluogo in Italia segnalato dal Ministero: previsti 32 gradi

L’estate sta finendo, ma le temperature continuano ad essere elevate. Ancora una volta si registrano picchi di calura estiva a Campobasso e in diverse parti della regione. Il capoluogo è l’unico tra i 27 monitorati in tutto il Paese dal Sistema di allarme per la prevenzione dei rischi legati alle ondate di calore sulla salute, ad essere classificato con un livello di allerta ‘gialla’ per mercoledì 13 settembre. Secondo il bollettino pubblicato sul sito del Ministero della Salute, durante le ore centrali della giornata, la temperatura raggiungerà i 32 gradi prima di tornare a valori più sopportabili, 27 gradi, giovedì 14 settembre.