Ancora avvolta nel mistero la scomparsa di Maria Domenica Conte: organizzata fiaccolata

A distanza di due anni dal 31 agosto del 2020 quando la signora Maria Domenica venne avvistata l’ultima volta attorno alle 11.30 sulla strada che portava verso l’unica uscita del paese, la sua scomparsa rimane ancora un mistero. Sono proseguite a lungo le indagini dei carabinieri e della Procura di Campobasso, ma nessuna traccia della donna è stata trovata

Scomparsa nel nulla il 31 agosto del 2020, il caso dell’82enne Maria Domenica Conte rimane ancora un mistero. A distanza di due anni dalla scomparsa mercoledì 31 agosto, a due anni esatti dalla sua scomparsa, si terrà a Torella del Sannio una fiaccolata in ricordo dell’anziana. Ad annunciarlo la figlia Liliana.

“Ci riuniremo per una preghiera come segno di solidarietà e vicinanza a mia mamma – spiega Liliana Meffe -, a nome mio e di tutta la mia famiglia ringrazio quanti parteciperanno”. La fiaccolata partirà alle 20.30 da contrada Macchione fino ad arrivare nel luogo dove Maria Domenica Conte è stata vista per l’ultima volta, sempre nelle campagne di Torella.



Il caso della signora Maria Domenica era arrivato anche a ‘Chi l’ha visto’. Maria Domenica era stata avvistata l’ultima volta la mattina del 31 agosto attorno alle 11.30 sulla strada che portava verso l’unica uscita del paese.