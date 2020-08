Ancora acqua e fango nel tunnel del cimitero, cittadini esasperati: “Indegno”. Gravina: “Già diffidato l’impresa”

L’area è stata riaperta dopo alcuni lavori, anche per carenza di loculi, ma la situazione non è cambiata

“Una situazione indegna e che denota un’assoluta mancanza di rispetto per i cittadini, ma soprattutto per i defunti. A Campobasso c’è poco rispetto per le persone anche post mortem”. Con queste dure parole un cittadino del capoluogo di regione ha posto alla nostra attenzione, attraverso una segnalazione corredata da un video, la “spiacevole” situazione in cui versa una parte del cimitero cittadino. Una situazione che va avanti, purtroppo, da molto tempo. E che si ripropone, in tutta la sua inadeguatezza, ad ogni acquazzone estivo: stiamo parlando del “tunnel” della parte nuova del cimitero che viene letteralmente sommerso dall’acqua ogni qual volta l’intensità delle piogge è superiore alla media. L’anno scorso, sempre ad agosto, il violento nubifragio che fece scoppiare “il caso” e creò numerosi danni al cimitero. Nell’occasione il tunnel fu sommerso da molti centimetri di acqua che raggiunsero le lapidi. Da lì la protesta dei cittadini che quotidianamente si recano in quel luogo per un saluto ai propri cari. L’amministrazione comunale “impose” alla ditta che gestisce il cimitero di chiudere quel luogo, evidentemente inidoneo, e di traslare i defunti in un’altra area. Nel tunnel furono effettuati dei lavori e la zona fu nuovamente messa a disposizione per le tumulazioni a gennaio di quest’anno. Anche a causa di una carenza di loculi: proprio per questa ragione l’amministrazione comunale di Campobasso in un primo momento aveva bloccato la vendita di nuovi loculi, per poi riaprirla poche settimane fa.

Nel tunnel, però, nonostante i “lavori”, la situazione resta degradante. Come si evince dalle immagini che ci ha inviato un cittadino di Campobasso che ha dovuto assistere ad uno spettacolo indecoroso nel pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto. Dopo l’acquazzone, il tunnel è tornato a riempirsi di acqua, fango e detriti. Raggiungere i propri cari, anche solo per depositare un fiore, è stato impossibile, per non parlare poi del consueto tonfo, dell’umidità e del caldo asfissiante che regnano in quell’area.

Noi giriamo nuovamente il problema all’amministrazione comunale e in particol modo all’assessore Amorosa, titolare della delega ai servizi cimiteriali, nella speranza che il problema venga risolto in maniera definitiva.

Imamdiata la replica del sindaco Gravina.

Per meglio sottolineare le responsabilità e gli interventi richiesti da parte del Comune alla ditta che ha in gestione il cimitero di Campobasso, il sindaco Gravina ha voluto precisare quanto segue:

“Il Comune è danneggiato da questo stato delle cose e da quanto si verifica all’interno di un settore del cimitero a seguito delle precipitazioni temporalesche, questa è una cosa che credo vada riportata per ciò che è e non fatta passare come una inadempienza dell’Amministrazione che – ha continuato Gravina – senza aver mai cercato scuse per un problema che ha suo malgrado ereditato, ha già diffidato l’impresa che ha in gestione il cimitero comunale di Campobasso a risolvere le problematiche che le compete risolvere, essendo pronta anche a intraprendere le vie che portano alla rescissione del contratto. Su questo non c’è mai stato nessun atto di silenzio o di reticenza da parte dell’Amministrazione che rappresento e, come ho avuto modo di dire io personalmente a diversi dei familiari che hanno sepolto i loro cari in quella zona, da parte nostra si è pronti a procedere giudizialmente per tutelare le ragioni del Comune, vista anche la documentazione che ci venne fornita a dicembre 2019 e che attestava la risoluzione del problema. Un problema che però, ribadisco, è legato ad un contratto sottoscritto nel 2009 ed ad una autorizzazione straordinaria a costruire questi loculi rilasciata nel 2018. L’impegno dell’Amministrazione su questo tema è continuo e costante, si comprendono pienamente le ragioni dei familiari che si ritrovano a dover affrontare il ripetersi di questo disagio ed è proprio ciò che ci spinge a non polemizzare e a lavorare ristabilendo però, qualora fosse ancora necessario, le giuste competenze e le doverose responsabilità a riguardo.”