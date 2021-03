Anci Molise: “Varare subito i ristori o c’è il rischio di tensioni sociali”

“Purtroppo siamo di fronte a numeri che impongono ulteriori restrizioni. Ma i ristori – ha scritto in una nota il presidente di Anci Molise Pompilio Sciulli – siano varati tempestivamente, in contemporanea con le misure: rischiamo altrimenti gravi tensioni sociali. Fondamentale è anche dare garanzie sulla sicurezza dei vaccini”. Così il Presidente dell’Anci Molise Pompilio Sciulli durante la riunione sulle misure contenute nel Decreto che sarà approvato in giornata. Le regioni diventano rosse con ordinanza ministro salute anche quando l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Verrà introdotta una norma con zone rosse per territori più piccoli con ordinanza del. Presidente della Regione che un po’ mi preoccupa perché lascia troppa discrezionalità alle regioni rispetto alla diffusione delle varianti.

a) nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.”