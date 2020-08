Anci: “Aumenta l’indennità dei sindaci dei comuni con popolazione fino a 3mila abitanti”

È in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno per l’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco nei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti. Le misure mensili dell’indennità dei Sindaci di questi Comuni sono incrementate fino all’85 per cento della misura dell’indennità stabilita per Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Nei Comuni fino a mille abitanti (come da tabella allegata) dunque l’indennità aumenta di 497,35 euro al mese; nei Comuni da 1.001 abitanti a 3.000, l’indennità di funzione aumenta di 357,91 euro al mese. Il Ministero assegna un contributo a titolo di concorso alla copertura del maggior onere annuo dell’incremento per singolo Comune. Sarà di 3.287,58 euro per i Comuni fino a mille abitanti e di 2.365,85 euro per i Comuni fino da 1.001 abitanti a 3.000.

Secondo il Presidente Anci Molise Pompilio Sciulli si tratta di un positivo provvedimento che è nato dalla spinta fatta dalle Associazioni, da Anci, Ali Legautonomie e Uncem e che il Governo ha accettato sulla scia di quanto già previsto dalla legge 158/2017 sui piccoli Comuni che ridà piena dignità agli Enti e li impegna a lavorare insieme per lo sviluppo economico del territorio, anche grazie a un fondo di 160milioni di euro che ANCI MOLISE ha chiesto venga celermente assegnato.