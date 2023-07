“Anch’io sono la Protezione Civile”, al via il campo scuola al bosco Faiete

Le Guardie ambientali Campobasso partecipano alla tredicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, con un campo scuola riservato ai ragazzi dai 10 ai 13 anni, in programma da 17 luglio al 23 luglio al parco naturalistico bosco Faiete in Campobasso. In un percorso di una settimana che alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il Sistema di Protezione Civile, i rischi legati agli incendi, l’importanza della tutela dell’ambiente, il rispetto delle risorse e i comportamenti utili da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la propria comunità.

Giuseppe Persichilli, presidente Guardie ambientali Campobasso: «Un progetto formativo che porterà ad accrescere nei ragazzi la conoscenza del Piano comunale di protezione civile e di temi importanti in termini di prevenzione anche grazie alla partecipazione del gruppo forestale dei Carabinieri, ai vigili del fuoco e al Comune di Campobasso».