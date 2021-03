Anche Toro e Jelsi da lunedì in fascia Arancione. Il sindaco Quercio: “Non è un libera tutti”

Dopo 28 giorni di restrizioni, di continui bollettini Covid che non facevano sperare nulla di buono, anche il comune di Toro, da lunedì 29 marzo, lascia la zona rossa e torna in fascia Arancione. “Ultimi 2 giorni di zona rossa e poi si torna in Arancione. Mi raccomando non disperdiamo tutto il lavoro che abbiamo fatto tutti insieme fino ad oggi. Sempre tanta prudenza e attenzione”. Scrive il sindaco Roberto Quercio che, fra l’altro ha subito egli stesso il contagio Covid. Nell’apprendere la notizia egli stesso intende dire che questo non sarà assolutamente un “libera tutti” perché la situazione in termini di positivi e di rischio contagio a Toro è sempre preoccupante. Toro è uno di quei paesi molisani dove da inizio mese si è acceso un focolaio che ha portato ad un dato epidemiologico molto complesso dato che i tamponi positivi hanno anche superato le 60 unità. Senza dimenticare i ricoveri in ospedale che nel frattempo si sono resi necessari.

Stessa decisione è stata presa anche per il comune di Jelsi.