C’è anche Termoli tra le città italiane che parteciperanno allo Sportcity Day che si svolgerà il 17 settembre 2023. L’evento, promosso dalla Fondazione Sportcity, nasce con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva nei centri abitati. La Fondazione Sportcity promuove l’idea di vedere lo sport come strumento per il benessere dei cittadini partendo dalla trasformazione di piazze, parchi e lungomare in luoghi che favoriscano l’integrazione, l’inclusione e la crescita culturale. In questo modo, la comunità potrà godere di un miglioramento della qualità della vita ma anche della qualità dell’ambiente circostante, grazie all’incremento di una mobilità sostenibile e dell’efficienza energetica. E sulle pagine social della Fondazione Sportcity è stata sponsorizzata anche l’adesione di Termoli.

“Sarà una edizione davvero speciale quella dello #sportcityday2023. Tanti territori uniti per lanciare un messaggio alla nostra bella #italiaper migliorare, grazie allo #sport, il #benessere, la #qualitàdellavita e la #felicitàdi cittadini e città. Oggi presentiamo #termoli, città che aderisce con passione ed entusiasmo. Grazie”.

“Ormai lo Sportcity Day ha contagiato gli amministratori di tutta Italia in quanto stanno dimostrando un incredibile interesse per ospitare l’evento nelle proprie città”, ha dichiarato Fabio Pagliara, Presidente Fondazione Sportcity. “Se pensiamo che il primo anno aderirono 18 città, lo scorso anno 35, quindi il doppio, siamo più che convinti che nel 2023 supereremo, e spero anche di tanto, le 60 città con tutti i capoluoghi di regione coinvolti. Sarà ancora una volta una festa vera, per cittadini e città, all’insegna del benessere, dei sani stili di vita e della felicità”.