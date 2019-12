Anche quest’anno torna il presepe vivente a Pesche

REDAZIONE

L’Associazione “Libreria del Molise” dal 2014 organizza il Presepe vivente nella splendida cornice paesaggistica del borgo di Pesche, in provincia di Isernia. Anche quest’anno, giunti ormai alla sesta edizione, è tutto pronto per celebrare il tradizionale e atteso rito religioso della Natività, la cui narrazione si snoderà nei vicoli suggestivi arroccati tra le abitazioni del centro storico. La Sacra Famiglia sarà attorniata dalla rievocazione delle attività quotidiane del tempo. Il percorso sarà aperto dalle ore 18:30 ed inizierà da Piazza San Giovanni salendo nei vicoli. Lungo il tragitto saranno presenti le botteghe degli antichi mestieri: salumiere, fabbro, pasticciere, scriba e censore, friggitore, panettiere, fruttivendolo, castagnaro, magliaia, falegname, cantiniere, droghiere, ecc. L’appuntamento è Domenica 29 Dicembre dalle ore 18:30 nel centro storico di Pesche (Is). Sarà possibile degustare prelibatezze ed acquistare i biglietti della abbinata lotteria.