Anche quest’anno il Comune di Oratino aderisce alla Campagna “Puliamo Il Mondo”. L ‘appuntamento e’ per Sabato 16 Ottobre a partire dalle ore 15 nel sito S.I.C.(Sito di Interesse Comunitario) in località Cave nei pressi dell’Eco Punto.

Tra i molti volontari di tutta Italia in azione per pulire strade, piazze, parchi, sponde dei fiumi, ci saremo anche noi.

L’iniziativa promossa da Legambiente , indispensabile per affermare gesti concreti per i nostri territori, è stata accolta dall’amministrazione del Comune di Oratino. Si Ringrazia Legambiente Molise che ci accompagnerà ancora una volta in questo importante evento di sensibilizzazione per la tutela del NOSTRO Pianeta che ha bisogno di cure ed azioni urgenti.