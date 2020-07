Anche Portocannone torna ad essere Covid free

Dopo due mesi anche Portocannone torna a contare zero contagiati Covid 19.

“Oggi è una giornata felice per la famiglia Musacchio -ha commentato il primo cittadino, Giuseppe Caporicci- fortemente segnata in questi ultimi due mesi dall’esperienza del contagio. Nella giornata di ieri infatti, Adolfo è stato dimesso dall’ospedale e ha potuto fare rientro a casa dopo aver vinto la propria personale battaglia con il virus, complicata da una precedente patologia; contestualmente, per una felice coincidenza, l’Asrem ci ha oggi ufficialmente comunicato la guarigione completa di sua madre, la sig.ra Tilde (per tutti Zia Tilde). Ritorna finalmente la serenità ed il sorriso in una famiglia che, a causa di un contagio contratto in ambito ospedaliero, ha dovuto sopportare un lungo periodo di isolamento, peraltro coincidente con un lungo ricovero del capofamiglia presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso. A tutta la famiglia Musacchio manifestiamo l’affetto dell’intera Comunità, ed in particolare un grande abbraccio di vicinanza ad Adolfo per il prosieguo delle sue cure”.