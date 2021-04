Anche per il 2021 niente Festa di San Nicandro a Venafro, annullata per il secondo anno consecutivo causa Covid

Niente Festa di San Nicandro a Venafro dal 16 al 18 giugno prossimi, in onore dei Santi Martiri Nicandro, il Santo Patrono, il fratello Marciano e la moglie Daria, gli eroi e fondatori del Cristianesimo in terra di Molise, caduti sotto la lama del boia pagano nel 303 d.C. durante le terribili persecuzioni del periodo di Diocleziano! L’annullamento del trittico festivo di metà giugno era nell’aria dato il covid e adesso è ufficiale, in seguito al comunicato della Pro Loco cittadina che così recita : “Si è riunito il Comitato Festa San Nicandro della Pro Loco per decidere eventuali azioni organizzative circa le celebrazioni ormai imminenti della Festa di San Nicandro. Vista la persistente situazione pandemica in atto, in ossequio alle regole e alle restrizioni anticovid e in considerazione della complessità delle dinamiche relative alle predette celebrazioni che impongono l’impegno di più persone che non potrebbero osservare i distanziamenti e le regole, tenuto conto del palesato disimpegno dei preparatori dei simulacri dei SS. Martiri, si è ritenuto di astenersi da alcuna iniziativa organizzativa che attiene sia le attività dei riti religiosi che le iniziative ludiche legate ai festeggiamenti dei Ss. Martiri di Venafro. Si rinviano al prossimo anno tutti gli impegni come da tradizione”. E così dopo l’edizione 2020, salta anche l’appuntamento civile e religioso 2021 delle festività patronali venafrane, con ovvio rammarico della collettività locale che ha sperato sino all’ultimo di poter espletare l’attesissimo e plurisecolare appuntamento, ma alla fine ha dovuto suo malgrado sottostare a tutto quanto il covid continua a tagliare ed impedire, Festa di San Nicandro compresa. TA