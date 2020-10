Anche nelle scuole di Agnone arriva il Covid, lezioni a distanza per una classe del D’Agnillo

La segnalazione di un “positivo” tra gli studenti dell’Istituto superiore D’Agnillo di Agnone ha fatto partire la didattica a distanza anche nel liceo altomolisano.

Si tratta di un ragazzo che da oltre dieci giorni era assente dalla scuola, quindi non una situazione d’allarme. Comunque sono stati richiesti i tamponi per tutti i docenti della classe interessata ed è stata attivata la didattica a distanza. Tutto sommato una situazione a rischio gestita nella maniera migliore, come da linee guida del ministero.