Anche Montagano aderisce alla campagna “Tutti matti per il riso”

Anche il paese di Montagano parteciperà all’iniziativa “Tutti matti per il riso” promossa da “Progetto Itaca Molise” associazione che dà sostegno alle persone che manifestano disturbi psichici come ansia, psicosi, depressione, disagio giovanile, attacchi di panico e disturbi dell’alimentazione. L’appuntamento è alle 10,00 di domenica 30 ottobre in Corso Umberto I, 37 dove sarà possibile contribuire alla causa acquistando, attraverso un contributo volontario, un riso di qualità e un gadget offerto dall’associazione.