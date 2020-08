Anche Marone ha percepito il bonus, “ma l’indennità del Comune è di mille euro, nominato assessore ho rinunciato”

Non un bonus richiesto all’Inps ma percepito direttamente attraverso la Cassa Forense (una sorta di Inps interno all’ordine degli avvocati e “finanziato” dagli stessi avvocati) per i soli mesi di marzo e aprile. «Ho rinunciato ai mesi di maggio e giugno perché nel frattempo ero stato nominato assessore regionale che comporta una indennità significativa e quindi ho ritenuto opportuno rinunciare al sostegno al reddito della cassa forense». Ha accettato di rispondere alle domande e chiarire la propria posizione Michele Marone, avvocato, presidente del consiglio comunale di Termoli e assessore regionale del Molise. Sotto la lente è andato a finire lo “scandalo” del bonus da 600 euro (quelli che l’Inps ha destinato ai liberi professionisti come “ristoro” nel corso dell’emergenza Covid) e che sarebbero stati percepiti anche da parlamentari e sindaci.

Proprio di ieri il caso del primo cittadino di Campobasso, Gravina, che dopo averli percepiti, ha comunicato di averli devoluti in beneficienza. Oggi, invece, fari puntati su Michele Marone, accusato su Facebook da Nick Di Michele (M5S) di aver percepito il bonus nonostante le indennità di presidente del consiglio e di assessore regionale.

«Ci sono delle cose che non corrispondono al vero – ha affermato Marone contattato telefonicamente – e sarò io stesso a rispondere a Di Michele. Voglio chiarire che non ho chiesto nessun bonus all’Inps, ho ricevuto dalla cassa previdenza avvocati, che è la Cassa Forense, il sostegno al reddito come avvocato, che per 4 mesi non ha potuto esercitare la sua professione e quindi non ha potuto guadagnare neanche un euro a differenza di chi è dipendente della pubblica amministrazione e ha continuato a percepire il proprio stipendio ogni 27 del mese. Si tratta di un sostegno al reddito che tutti gli avvocati hanno ricevuto dalla Cassa di 600 euro per marzo e aprile – ha continuato Marone – maggio ancora non viene pagato e siccome nelle more sono stato nominato assessore regionale, che comporta una indennità significativa, ho ritenuto opportuno rinunciare al sostegno al reddito della cassa forense».

Marone, quindi, avrebbe percepito il bonus per i mesi di marzo e aprile direttamente dalla Cassa forense ma avrebbe rinunciato a maggio e giugno (che ancora non sarebbe erogato dalla stessa Cassa) perché nel frattempo nominato assessore con una indennità di carica decisamente più elevata.

Nessun commento sugli altri “casi eclatanti” che stanno venendo fuori in queste ore. «Io penso al mio. Non agli altri. Siccome vivo di professione e non di politica è chiaro che ho beneficiato, nei mesi in cui non si è lavorato, del sostegno che ha dato la nostra cassa forense che non è fatta di soldi pubblici ma di soldi che versione noi ogni anno come avvocati».

E sull’indennità come presidente del consiglio comunale di Termoli che ancora percepisce Marone è chiaro: «E’ una indennità di 1071 euro che chiaramente rappresenta una indennità per sostenere l’attività politica e che certamente non ti consente di sostituire il reddito professionale. Nel momento in cui, invece, ho percepito l’indennità da assessore ho rinunciato al bonus e voglio anche precisare che io all’Inps non ho chiesto nulla».