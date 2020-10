Anche Macchiogodena piange la giovane Silvia, disposto il lutto cittadino

Per domani, 12 ottobre, in concomitanza del rientro presso il cimitero di Macchigodena della salma di Silvia Pizzanelli, il sindaco Ciccone ha ritenuto doveroso, interpretando i sentimenti di angoscia della comunità, proclamare, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, il LUTTO CITTADINO in segno di vicinanza alla famiglia.

“Invitiamo tutti i cittadini, i titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, le organizzazioni culturali, sociali e produttive e le associazioni sportive, continua Ciccone, ad esprimere la loro partecipazione al lutto mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto dalle ore 16.00 alle ore 18.30 e, evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino, per l’intera giornata”.