Anche l’Unpli Molise all’evento per il 60esimo anno dalla costituzione dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia

Anche l’Unpli Molise Aps con il suo Presidente Simone Di Paolo, il segretario regionale Marco Fusaro, il consigliere regionale Andrea Cinocca e la consigliera nazionale Marina Paglione sono stati presenti all’Evento nazionale inerente il sessantesimo anno dalla costituzione dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia. Sono state giornate Intense, quelle trascorse presso Hotel Ergife in Roma a celebrare l’evento dei sessant’Anni di Unpli Nazionale dichiara il Presidente Di Paolo. Giornate ricche di emozioni, di formazione su diversi argomenti con relativi tavoli tematici, di confronto e di idee per proseguire in questo meraviglioso cammino al fianco delle Pro Loco. Insomma una gran festa delle Pro Loco di tutta Italia, di cui ringrazio la partecipazione di quelle molisane come Carovilli Termoli Fossalto S.Angelo Limosano. Nell’ambito della manifestazione è stata consegnata una targa come riconoscimento al Comitato regionale Unpli Molise.

Voglio condividere questo omaggio, dichiara Di Paolo con tutti i miei colleghi presidenti che si sono susseguiti in Unpli Molise quali Carlo Di Pietro, Giuseppe Marinelli, Francesco Rosati ed Angelo Primiani nonche’ con l’attuale consiglio regionale Unpli Molise Aps e con la consigliera nazionale Marina Paglione nonché con il nostro addetto alla segreteria Giacomo Barberio. Ma un ringraziamento particolare voglio farlo alle numerosissime Pro Loco affiliate ad Unpli Molise che nel corso degli anni, insieme anche ai ragazzi del Servizio Civile con la guida del nostro responsabile regionale Vincenzo Notte hanno contribuito tutti alla crescita di Unpli Molise Aps.