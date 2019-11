Anche Le Sardine Molise scendono in piazza, tutto pronto per l’evento

Appuntamento per sabato 7 dicembre in corso Vittorio Emanuele a Campobasso

Anche in Molise, come sta succedendo negli ultimi giorni in diverse regioni italiane, scenderanno in piazza “Le sardine”. Intanto c’è da dire che le due pagine molisane hanno unite le forze e sono confluite in quella ufficiale che è “Le Sardine – Molise”.

«E’ tutto pronto» – si legge sulla pagina Facebook. «Il 7 dicembre siete pronti a far sentire la vostra voce?». Dunque la prima mobilitazione del neonato movimento, che sta catturando l’attualità quotidiana, ci sarà il 7 dicembre lungo corso Vittorio Emanuele a Campobasso. L’appuntamento è fissato alle 18.30.

Come noto Le Sardine sono il movimento nato spontaneamente in Emilia Romagna per opporsi al leader della Lega Matteo Salvini e alle sue politiche.

«Anche il Molise – hanno dichiarato – come Bologna, Modena, Torino, è una terra fondata sull’inclusione, sullo studio, sul lavoro, sul volontariato. “Purtroppo la nostra comunità è sotto attacco da parte di una forza che ritenere politica è un’offesa alla politica. Dopo aver strumentalizzato i migranti, i cristiani e le persone fragili ora è il nostro turno nel tritacarne mediatico di Matteo Salvini e i suoi accoliti. Eppure ci fa bene, perché dormivamo da tanto. Alzino la mano quelli che non scendevano in piazza da anni. Alzino la mano quelli che stavano a casa a criticare e lamentarsi invece che rimboccarsi le maniche. Alzi la mano chi ha disegnato una sardina dopo anni che non disegnava niente. Ecco che allora la prima lezione è per noi. Illudersi che tutto cambi senza che noi per primi si muova un dito è un’illusione».

