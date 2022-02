“Anche le pulci hanno la tosse”, attacco del senatore D’Ambrosio a Luigi Valente

Non l’ha presa bene, l’ex senatore Alfredo D’Ambrosio, la polemica sollevata contro Clemente Mastella da Luigi Valente, sindaco di Vinchiaturo e coordinatore regionale di Azione. Per D’Ambrosio parole pesanti, che potevano essere risparmiate:

“Leggo sulla stampa alcune esternazioni di Luigi Valente, sindaco di Vinchiaturo e coordinatore regionale di Azione, il partito di Carlo Calenda. Valutazioni sull’operato politico e la storia dell’onorevole Clemente Mastella, fondatore del partito Noi di Centro di cui sono stato nominato presidente onorario, con mio grande orgoglio personale. Nonostante la mia età, non si finisce mai di imparare: ho infatti scoperto, oggi, che anche le pulci hanno la tosse. Valente, infatti, riferisce che l’ex ministro rappresenta il motivo principale per cui la gente non va più a votare e che allontana le brave persone e i giovani dalla politica attiva. Ricordo però, per primo a me stesso, che Mastella è stato premiato praticamente sempre dall’elettorato, vedasi le ultime Comunali di Benevento, dove è stato rieletto sindaco con oltre il 60 per cento dei voti”.

Così Alfredo D’Ambrosio, presidente onorario di Noi di Centro, in risposta ad Azione e alle sterili polemiche innescate intorno all’ex Guardasigilli Mastella”.