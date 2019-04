Anche le pecore sulla ex Istonia, in tilt il collegamento tra Molise e Abruzzo

La foto del giorno arriva ancora una volta dalla mulattiera, cioè la ex statale Istonia interessata, in questi giorni, da lavori di messa in sicurezza sul tratto molisano, cioè sul territorio di Belmonte del Sannio. In passato i lettori ci hanno segnalato, sempre con delle foto, la presenza di pali altimetrici per la neve conficcati nel bel mezzo della carreggiata per indicare le buche. Nei giorni scorsi una lettrice ha inviato alla nostra redazione la foto di uno splendido esemplare di lupo. E dopo l’immagine del predatore, ecco quella delle prede: un gregge di pecore questa mattina ha mandato in tilt il traffico, ma per qualche minuto appena, sul tratto abruzzese della ex statale Istonia.