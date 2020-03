Anche le Carresi si arrendono al Coronavirus

Addio Carresi, almeno per quest’anno. Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone potranno e dovranno salutare le edizioni 2020 delle tradizionali corse coi carri trainati da buoi. Il divieto era nell’aria ed ora è diventato ufficiale. L’emergenza Coronavirus impone il fermo a manifestazioni di questo genere. Stavolta non sono le associazioni animaliste e neppure le controversie sollevate nelle scorse edizioni in Prefettura a Campobasso a paventare lo stop, ma un’emergenza che sta facendo tremare l’intero pianeta.