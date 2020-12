Anche la sosta diventa “natalizia”, parcheggi low cost per incentivare gli acquisti

Le iniziative di sostegno al commercio locale e alle attività economiche cittadine, continuano ad essere al centro delle attenzioni dell’Amministrazione comunale e in modo particolare della struttura delle Attività Produttive.

“La campagna di sensibilizzazione e sostegno alle attività commerciali cittadine che abbiamo avviato sin dall’inizio del mese con “Io compro in città”, – ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive, Paola Felice – ha contribuito a porre l’attenzione sull’importanza del tenere viva la catena degli acquisti nel territorio urbano, in un momento nel quale, è sempre bene tornare a sottolinearlo, le attività di vicinato e quelle non legate alla grande distribuzione in particolar modo, devono fronteggiare problematiche che, oltre al supporto delle misure governative, hanno bisogno anche della condivisione di soluzioni possibili con la stessa comunità cittadina in cui operano.

Sono tante anche le attività commerciali cittadine che stanno continuando ad aderire alla manifestazione d’interesse legata ai Buoni di Natale dell’Ambito TerritorialeSociale di Campobasso – ha fatto sapere l’assessore – e questo sta permettendo a circa trecento cittadini campobassani di usufruire di quanto è stato loro riconosciuto in buoni spesa, direttamente nei negozi cittadini, creando un circuito virtuoso dal punto di vista commerciale ma anche e soprattutto sociale.”

“Intanto, dal 22 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021, sempre seguendo le richieste e le indicazioni del comitato cittadino dei commercianti, – ha aggiunto l’assessore Felice – l’Amministrazione comunale, come fece anche lo scorso anno, al fine di agevolare gli acquisti al centro e anche per evitare gli assembramenti, in accordo con AJ Mobilità, consentirà una tariffa natalizia per la sosta di due ore negli stalli blu della città, a soli 0,20 €.

La tariffa è pensata – ha precisato l’assessore – per consentire a tutti di fare acquisti e per poi andare via velocemente.”