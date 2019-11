In occasione dell’ultimo incontro tenutosi per l’organizzazione della ‘Ndocciata avvenuto nel foyer del Teatro Italo Argentino, su proposta dell’Amministrazione Comunale, considerato il delicato momento che vive la situazione sanitaria regionale e soprattutto l’ospedale altomolisano “San Francesco Caracciolo”, si è convenuto, insieme all’ Associazione La Ndocciata di Agnone Patrimonio d’Italia per la tradizione all’Associazione Turistica ProLoco Città di Agnone e al “Comitato Il Cittadino c’è” che, oltre alle varie iniziative già intraprese a strenua difesa del diritto alla salute delle popolazioni che vivono in questi luoghi, anche una manifestazione come quella della ‘Ndocciata, può essere occasione per fare da eco ad un problema così sentito e importante.

Per questo motivo si è deciso di utilizzare tutto il materiale pubblicitario, manifesti, brochure e social per diffondere e far conoscere le nostre problematiche.Considerata la capillarità che hanno i social oggi si è pensato di affiancare all’ hashtag #landocciata anche #saveospedalecaracciolo con l’auspicio che da ora qualunque post, articolo o foto riguardante il rito del fuoco e le vicende sulla sanità altomolisana riportino i tag sopracitati. Il tag relativo all’ospedale potrà essere utilizzato anche in post riguardanti il maltempo in tutto il Molise altissimo, soprattutto in caso di nevicate, proprio per documentare la realtà di un’area realmente “disagiata”.Un hashtag è un tipo di etichetta (tag) utilizzato su alcuni servizi web e social network come aggregatore tematico, la sua funzione è di rendere più facile per gli utenti trovare messaggi su un tema o contenuto specifico.Una volta creato, la ricerca di quel hashtag restituirà tutti i messaggi che sono stati etichettati con esso.Si ringraziano anticipatamente tutti quelli che vorranno farne uso, soprattutto la stampa locale e regionale. #landocciata e #saveospedalecaracciolo, poche parole, un grande significato.