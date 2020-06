Anche Jonathan Debetio dice sì: arriva la terza conferma per il Cln Cus Molise

Arriva la terza conferma in casa Circolo la Nebbia Cus Molise per la stagione 2020-2021, la seconda in serie A2. Dopo capitan Di Stefano e Barichello, resta un altro anno a Campobasso anche Jonathan Debetio che si è fatto apprezzare lo scorso anno per qualità e quantità, riuscendo a dare un contributo importante alla squadra. “Far parte di questo gruppo e di questo progetto mi rende orgoglioso – rimarca Debetio direttamente dal Brasile – è stato semplice scegliere. Sapere che la società ha voluto rinnovarmi la fiducia mi rende felice e spero di riuscire a fare cose sempre migliori insieme ai miei compagni di squadra”. Il prossimo sarà un anno importante per il Circolo La Nebbia Cus Molise che cercherà di migliorare, se possibile, il piazzamento di quest’anno. “Nell’ultima stagione non abbiamo avuto la possibilità di concludere il campionato per via della pandemia – interviene Debetio – campionato che ci ha comunque visto protagonisti con risultati di spessore assoluto e una salvezza raggiunta con largo anticipo. Mi auguro che il prossimo anno riusciremo a fare ancora meglio e a chiudere in una posizione di classifica più importante”.

La dirigenza ha deciso di ripartire dallo zoccolo duro dell’ultimo campionato. “E’ una cosa giusta – prosegue – ci conosciamo già e questo agevolerà senza dubbio il nostro lavoro sul campo. Sono sicuro che potremo toglierci delle belle soddisfazioni così come successo già quest’anno”. L’attenzione di Debetio si sposta poi sul rendimento personale. “Io sono del parere che si può sempre crescere e migliorare – sottolinea – mi auguro di riuscire a dimostrare ancora di più il mio valore in modo da poter ottenere, insieme a tutti i miei compagni, alla società e allo staff tecnico, risultati di spessore con questa maglia”.