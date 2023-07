Anche Isernia concede il patrocinio al Molise Pride del 29 luglio

L’evento si terrà sabato prossimo a Campobasso con partenza del corteo a Piazza Cuoco

Il Molise Pride 2023 sta guadagnando un importante consenso da parte delle istituzioni, con il Comune di Isernia che ha appena concesso il suo patrocinio all’evento. Seguono gli apprezzati patrocini da parte delle amministrazioni di Campobasso e Toro, mostrando così il supporto della regione verso la manifestazione di inclusione e celebrazione dell’amore libero.

L’appello per i patrocini quest’anno è stato inviato a tutti e 136 Comuni del Molise, alle Province di Campobasso e Isernia, alla Regione Molise e all’ANCI Molise, dimostrando il desiderio di coinvolgere attivamente tutte le comunità locali nel promuovere un messaggio di apertura e rispetto.

Una Data da Segnare: 29 Luglio 2023 – L’attesa terza edizione del Molise Pride si terrà il 29 luglio alle ore 17:30 presso Piazza Cuoco a Campobasso. Il cuore della città sarà invaso da un corteo vibrante e colorato che attraverserà le vie centrali, tra cui Via Veneto, via Mazzini e Piazza Pepe, per concludersi nel tradizionale percorso lungo il Corso di Campobasso.

Un Ambasciatore d’Eccezione – La manifestazione avrà l’onore di ospitare un ambasciatore d’eccezione: Danilo Bertazzi. Il noto attore è indimenticabile per la sua interpretazione del personaggio di Tonio Cartonio nella celebre trasmissione per bambini “Melevisione”. Nel 2019, Bertazzi ha avuto il coraggio di fare coming out, dimostrando il suo impegno per la visibilità e l’accettazione delle persone LGBTQ+.

Un Messaggio di Inclusione e Sostegno – Il Molise Pride 2023 si pone l’obiettivo di trasmettere un forte messaggio di inclusione, accettazione e sostegno per la comunità LGBTQ+ del Molise. Oltre alla celebrazione dell’amore libero, l’evento intende sensibilizzare sulla l’importanza del rispetto delle diversità e dei diritti di tutte le persone, indipendentemente dalla loro orientazione sessuale o identità di genere.

Unire le Forze per la Diversità – Con il supporto dei Comuni, delle Province, della Regione e dell’ANCI Molise, il Molise Pride dimostra come il Molise sia unito nella promozione dei valori di uguaglianza e inclusione. La partecipazione di Danilo Bertazzi, un personaggio amato dal pubblico, aggiunge un tocco speciale all’evento, ispirando tanti con la sua storia personale.

La terza edizione del Molise Pride promette di essere una giornata indimenticabile di celebrazione, consapevolezza e speranza, in cui i cittadini del Molise si uniranno per promuovere un futuro più tollerante e accogliente per tutti. L’appuntamento è fissato per il 29 luglio a Piazza Cuoco, dove la città si colorerà di arcobaleni e di un messaggio di amore universale.