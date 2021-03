“Anche io ho denunciato”. Il libro della molisana Sabrina Lembo riceve premio internazionale

Verrà conferito domani 8 marzo 2021, in occasione della Giornata della Donna, il Premio Internazionale Buone Pratiche per ”il Coraggio delle Donne”. A consegnarlo il rappresentate del Parlamento Europeo in Italia, Carlo Corazza, in collaborazione con NewsReminder, il progetto editoriale ideato da Paolo Crisafi, promotori dell’iniziativa che punta a far emergere iniziative lodevoli, esperienze di rilievo, anche comportamentali.

A moderare l’evento sarà il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia Alessandro Galimberti con l’introduzione di Francesco Miraglia, esperto di diritto di famiglia e di diritto minorile. Il riconoscimento andrà a Linda Gla, autrice di ”L’amore è più forte della legge”, con la prefazione di Vincenza Palmieri, e a Sabrina Lembo, autrice di ”Anche io ho denunciato”, un libro – progetto sostenuto dall’attrice Maria Grazia Cucinotta e dalla sua Onlus Vite senza paura a cui è devoluto il ricavato del libro.

Anche io ho denunciato, scritto sotto forma di sceneggiatura in lingua italiana e spagnola, è diventato in poco tempo e nonostante la pandemia ancora in corso, un progetto internazionale, simbolo di riscatto e di incoraggiamento per coloro che subiscono violenza psicologica, prima ancora che fisica.

“Questo libro – afferma l’autrice Sabrina Lembo – è il miglior gesto d’amore che potessi fare verso chi ha subito violenza, ma anche per chi ne ha fatto ricorso. Se si riesce a leggere il testo con un occhio diverso, lontano dai giudizi, con uno sguardo elevato di amore, anche chi ha usato violenza si riconoscerà nell’insegnamento di perdono e di correzione che questo libro vuole dare. L’atto di denuncia di un sopruso è doveroso e necessario, tanto per chi lo subisce, quanto per chi lo opera”.

Le parole di riscatto sono dunque, non solo dei personaggi che hanno subito violenza, ma anche di chi vigliaccamente ricorre a un comportamento aggressivo, una sottile violenza psicologica, volta a decostruire l’altro. “Anche io ho denunciato” è infatti anche un importante progetto sociale che, in prima battuta chiama il singolo individuo, ognuno di noi, ad uscire dall’indifferenza, dal silenzio e dalla vigliacca omertà in cui spesso è rilegato, è un invito ad agire nella concretezza, attraverso la denuncia collettiva e il supporto costante a chi subisce violenza.

Il libro- progetto si è rivelato una forma potentissima di collaborazione tra donne: grazie alla divulgazione del testo, tramite i social e le varie manifestazioni, molte donne hanno riconosciuto nel libro lo stesso uomo che in passato ha usato violenza anche con loro, trovando finalmente la forza di parlare, di denunciare, di andare oltre a quell’omertà a cui sono state abituate da piccole, “perché i panni sporchi si lavano in casa”. Ad oggi, “Anche io ho denunciato” ha raccolto l’adesione e il coinvolgimento di numerose associazioni, enti, scuole, università in Italia, Spagna, Germania, Irlanda, Centro-Sud America e altri Paesi del mondo, affermandosi come un valido esempio di collaborazione sociale. Per questo e per il coraggio nel reagire di fronte alla violenza merita appieno Premio Internazionale Buone Pratiche.

L’autrice

Sabrina Lembo (Roma, 1980) di origini molisane è scrittrice, recensionista critica, giornalista e traduttrice di numerosi testi dallo spagnolo all’italiano e viceversa. Designata giovanissima alla Rete Grinzane Europa per la traduzione, ha lavorato nei principali progetti del Premio Grinzane Cavour e per Quaderni Ibero Americani, una delle più antiche riviste di ispanistica italiana, dove ha tradotto e recensito i maggiori intellettuali contemporanei. Imprenditrice nel settore oleario, è vincitrice del Premio Giovane Imprenditoria Femminile 2019 per la regione Molise. E’ da anni impegnata in attività e in progetti per la promozione della cultura, unendo l’ambito culturale all’amore per la terra e per le proprie tradizioni. Ha collaborato con l’Università degli studi di Roma Tre e con l’Università degli studi di Cassino, dove ha insegnato letteratura spagnola. E’ autrice del testo Llanto por Ignacio Sánchez Mejías di Federico García Lorca. Traduzioni a confronto, (Aracne, 2013) e in ambito poetico delle raccolte Sentire (Pagine, 2014), Froitos do tempo (Edicións Embora, Spagna, 2015) AttraVerso (Giulio Perrone, 2015), Tra cielo e fango (Erudita, 2017).