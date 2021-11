Anche in Molise via alle prenotazione per la terza dose per gli over 40: ecco come fare

Da domani, sabato 20 novembre, sarà possibile prenotarsi sul portale dell’Asrem

In esito alla riunione della “Cabina di regia” di ieri 18 novembre tra la Struttura Commissariale, la Direzione Generale della Salute e la Direzione Strategica Asrem, ed in aderenza alla circolare del Commissario straordinario Gen. Figliuolo diramata nella serata di ieri è stata raggiunta la determinazione di procedere alla somministrazione della terza dose anche per la fascia di età compresa tra i 40 ed i 59 anni, pertanto:

Dal 20/11/2021, sul portale Regione Molise dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 (http://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/) sarà possibile effettuare la prenotazione della III dose (dose booster) per cittadini dai 40 anni in su che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 gg, con possibilità in autonomia di scelta della data, orario e sede di somministrazione.

Continuano ad essere prenotabili sul medesimo portale:

prenotazione online prima dose – per chi non ha fatto ancora la prima dose con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell’orario; III dose per soggetti fragili dai 18 anni in su e che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 gg; III dose per cittadini dai 60 anni in su e che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 gg; III dose per operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture private operanti in Molise che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 gg;

E’ possibile altresì effettuare:

la riprogrammazione ( cancellazione dell’appuntamento fissato e definizione del nuovo ) in autonomia scegliendo luogo, data ed ora per la seconda dose;

Si precisa che i cittadini over 80 e gli ospiti e operatori delle RSA e Case di Riposo non devono procedere alla prenotazione, in quanto reclutati direttamente per la somministrazione con sms della Regione Molise.

Si precisa, altresì, che il personale ASREM sia under60 che over 60 non deve effettuare la prenotazione tramite il portale, in quanto – per garantire la copertura dei turni di servizio – detto personale viene vaccinato secondo una calendarizzazione interna all’azienda.

SI AUSPICA LA PIU’ AMPIA ADESIONE ALLA CAMPAGNA VACCINALE:

Per informazioni e supporto alla prenotazione rimane disponibile il call center Covid Regione Molise al n. 0874.1866000 – mail:adesionivaccinazionicovid@regione.molise.it