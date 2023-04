Anche in Molise Poste Italiane partecipa alla Giornata mondiale della terra

Interventi di efficientamento energetico in numerose sedi. A Campobasso 19 auto elettriche

Anche quest’anno in Molise Poste Italiane partecipa alla Giornata Mondiale della Terra (Earth Day)in calendario oggi, 22 aprile, confermando la grande attenzione dell’Azienda alla sostenibilità ambientale, un impegno che si traduce in una serie di interventi concreti.

Le iniziative chiave prevedono non solo la progressiva sostituzione dell’intera flotta aziendale con mezzi a basso impatto ambientale ma anche un continuo lavoro di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di Poste Italiane.

Il rinnovo della flotta. In Molise il progetto di rinnovo dei mezzi aziendali finora ha interessato il Centro di Distribuzione “San Giovanni” di Campobasso, con l’introduzione di 19 mezzi completamente elettrici (15 auto e 4 furgoni), 25 tra auto e furgoni alimentati a metano e 4 tricicli a benzina a basse emissioni. Presso lo stabilimento di Campobasso sono state installate inoltre 22 colonnine elettriche con una potenza di 7,4 kw per la ricarica.

Il progetto “Led”. Un’altra delle iniziative a sostegno del risparmio energetico è il “Progetto Led”, che in Molise ha già interessato 56 sedi. Il progetto ha riguardato la sostituzione delle lampade fluorescenti con dispositivi di illuminazione led, allo scopo di favorire l’abbattimento (circa il 50%) dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti. In tutta la regione l’iniziativa produce un risparmio annuale di circa 130.000 kWh e una riduzione di 110 tonnellate delle emissioni di anidride carbonica.

La decarbonizzazione degli immobili. Sempre in tema di efficientamento energetico, tra gli interventi in programma, nelle prossime settimane è previsto quello di decarbonizzazione dell’edificio che ospita la Filiale di Isernia in via XXIV Maggio, che prevede la dismissione della caldaia a combustibile fossile e l’introduzione di impianto a pompa di calore e consentirà di azzerare le emissioni di anidride carbonica con un significativo vantaggio ambientale ed economico.

L’iniziativa mondiale. La partecipazione alla Giornata Mondiale della Terra,istituita dalle Nazioni Unite,è promossa per aumentare, attraverso un gesto simbolico, la consapevolezza del valore della natura e della biodiversità e chiuderà simbolicamente il “Mese Verde”, durante il quale Poste Italiane ha sostenuto diversi eventi finalizzati alla conoscenza delle buone pratiche “green”, fra cui M’illumino di meno e L’Ora della Terra.

Il decalogo. La diffusione del decalogo sui comportamenti sostenibili da adottare nella vita di tutti i giorni è l’ulteriore testimonianza dell’impegno del Gruppo verso una cultura ambientale: dai piccoli gesti quotidiani, all’utilizzo di tecnologia efficiente come i led per l’illuminazione o a una pianificazione razionale degli spostamenti. L’impegno per l’ambiente è uno dei pilastri cardine per arrivare all’

obiettivo “zero emissioni nette” fissato per il 2030, come confermato dal piano strategico aziendale “2024 Sustain & Innovate”.