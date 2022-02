Anche in Molise Poste Italiane celebra il Pokémon Day

Quattro cartelle filateliche a tiratura limitata già disponibili nei tre principali uffici postali di Campobasso, Isernia e Termoli

Poste Italiane celebra, anche in Molise, il Pokémon Day con quattro cartelle filateliche a tiratura limitata: 2000 esemplari ciascuna, per festeggiare il popolare media franchise nato in Giappone e arrivato al traguardo del quarto di secolo di vita.

Le cartelle contengono due postal card con i rispettivi francobolli che rappresentano alcune fra le più importanti città italiane, di cui una affrancata e bollata con gli annulli speciali “Anime Collection”.

Le quattro cartelle filateliche sono già disponibili nei tre uffici postali con sportello filatelico di Campobasso Centro (via Pietrunto), Isernia Centro (via XXIV Maggio) e Termoli (corso Mario Milano), oltre che sul sito filateli.poste.it e negli Spazio Filatelia.

Dopo il grande successo delle prime quattro cartelle ormai introvabili dedicate ai Pokémon nelle città di Milano, Roma, Napoli e Firenze, sarà quindi possibile completare la collezione con le altre dedicate a Bologna, Palermo, Torino e Venezia.

Le nuove cartelle filateliche sono state presentate ufficialmente sabato 26 febbraio, presso gli Spazio Filatelia di Bologna, Palermo, Torino e Venezia.