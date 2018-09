Anche in Molise è “L’ora del rugby”, l’evento in piazza a Termoli (IL VIDEO)

REDAZIONE

TERMOLI

‘L’ora del rugby’ è scattata per la prima volta in Molise. A Termoli, questa mattina, grazie all’interesse della Delegazione Regionale Fir Molise che ha invitato i propri club a prende parte all’evento, i Molise Dolphins Rugby sono scesi in piazza Monumento con delle dimostrazioni di minirugby e volantinaggio «per coinvolgere i passanti e promuovere i valori della disciplina», così come spiegato nell’intervista da Stefano Di Leonardo, presidente dell’associazione termolese. Si tratta di un evento in simultanea che coinvolge 15 città tra Campania e Molise e 18 club a conferma del successo ottenuto lo scorso anno.

In questa edizione “l’Ora del Rugby” cade in concomitanza con la giornata conclusiva della Settimana Europea dello Sport EWOS 2018, confermando sempre più l’importanza della promozione dei valori rugbistici tra la gente, al di fuori del rettangolo di gioco.

IN ALTO, LA VIDEO INTERVISTA A STEFANO DI LEONARDO, PRESIDENTE DEL MOLISE DOLPHINS RUGBY