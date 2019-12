Anche il Partito Comunista dei Lavoratori si allinea alle Sardine

«Nel Molise si contribuisca a spostare il governo dalle lobby ai lavoratori rompendo con il capitalismo che sfrutta e inquina»

CAMPOBASSO. Anche il partito Comunista dei Lavori si allinea al movimento delle Sardine. «Condividiamo il sentimento di fondo che anima tante piazze di giovani ed è davvero importante che questa “mobilitazione delle sardine” si sia estesa anche al Molise – si legge in una nota – con la manifestazione di Campobasso del prossimo 7 dicembre. Sono sotto gli occhi delle masse molisane i disastri sociali, economici, ambientali causati dagli epigoni locali della destra leghista “sovranista” anche nel Molise, dalla sanità all’occupazione, dall’aumento di tasse indirette e balzelli che colpiscono i ceti più deboli, alla sanità, e si potrebbe continuare».

Se «la sinistra non è più riconoscibile o è identificata con le élite non è forse in ragione di questo tradimento vero e proprio? La destra, anche nel Molise, ha solo raccolto i frutti di questa semina. Il “meno peggio” ha sempre spianato la strada al peggio. Dunque, anche nel Molise tutti insieme nelle piazze, stretti come sardine, contro Salvini e la destra! Cioè per abolire i decreti “sicurezza” e gli accordi infami con la guardia costiera libica, già di Minniti e poi di Salvini, tutte le missioni militari, la legge Fornero, il Jobs Act, tutte le leggi di precarizzazione del lavoro che hanno massacrato negli ultimi vent’anni una intera generazione per ingrassare i profitti, rivendicando la cancellazione di tutte le misure di Salvini e dunque l’opposizione al governo che le mantiene. Proprio per questo facendo la scelta di campo dalla parte del lavoro contro il capitale, quale che sia il suo governo centrale o locale perché anche nel Molise si contribuisca – si conclude nella nota – a spostare il governo dalle lobby economiche ai lavoratori, alla lotta generale per riorganizzare la società su basi nuove da cima a fondo, rompendo una volta per tutte col capitalismo che sfrutta e inquina perché né l’uomo né la natura siano ridotti a merce».