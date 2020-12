Anche il Molise piange Paolo Rossi, eroe dell’82. Quella volta che ‘Pablito’ fece doppietta al Campobasso

A distanza di pochi giorni dalla morte di Diego Armando Maradona, un’altra brutta notizia tocca il mondo calcistico e la storia della Nazionale italiana. Il Molise e il paese intero piangono la scomparsa di Paolo Rossi, l’eroe della cavalcata mondiale del 1982, campione del mondo e bomber assoluto della Serie A. Aveva soltanto 64 anni. I suoi gol portarono in gloria l’Italia di Bearzot, partita in sordina e finita con il triturare i grandi favoriti, Argentina del Pibe compresa.

‘Pablito’, così come era soprannominato da tutti gli appassionati, giocò anche nella nostra regione, affrontando il Campobasso quando – nel 1986 – vestiva la casacca del Verona, scudettato una manciata di mesi prima. Era il Rossi che si avviava alla conclusione della carriera, ma che non fece mancare il proprio apporto decisivo nella gara di Coppa Italia contro i Lupi rossoblù.

Fu protagonista di un primo tempo sontuoso, da bomber di razza, tanto da realizzare una doppietta sotto la curva nord del Vecchio Romagnoli. Spuntò come suo solito sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il vantaggio scaligero, poi bissò in un’azione di contropiede che trasformò in oro, come spesso gli succedeva quando il pallone balzava negli ultimi sedici metri. Da campione del mondo, strappò applausi ad un pubblico campobassano che soffrì in quel primo tempo soleggiato di Coppa. E che oggi soffre di nuovo, ricordando un altro artefice del calcio più competitivo e romantico di sempre. le.lo.