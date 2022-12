Anche il grande cinema tra le offerte del cartellone di “Natale in Città” a Campobasso

“Quattro appuntamenti al Cinema Alphaville aperti a tutti gratuitamente”

La rassegna “Cinema in Città”, curata dall’Associazione Kiss Me Deadly, è una delle proposte più importanti ed attese del cartellone di “Natale in Città” progettato dall’Amministrazione comunale di Campobasso che ha puntato, quest’anno più che mai, su un’offerta completa e soprattutto variegata di eventi ed appuntamenti che andranno avanti fino al 7 di gennaio.

<<La rassegna “Cinema in Città” – ha spiegato l’assessore alla Cultura, Paola Felice – propone ben quattro appuntamenti, uno dei quali, quello del 5 gennaio 2023 con il film “Troppo Cattivi, è dedicato espressamente ai bambini.I film saranno tutti proiettati presso il Cinema Alphaville, al Centro Culturale ex ONMI.

Partiamo giovedì 29 dicembre, alle ore 20.30, con il film “Ambulance”, un film del 2022 diretto da Michael Bay, con protagonisti Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II e Eiza González.

Venerdì 30 dicembre, alle 20.30, sarà la volta, invece del film “La ragazza di Stillwater”. Lunedì 2 gennaio 2023, sempre alle 20.30, terzo appuntamento della rassegna con il film “Spencer”.

Il 5 gennaio, come già anticipato, è in programma la pellicola “Troppo Cattivi, alle 18.00, dedicata in special modo ai più piccoli e alle loro famiglie.

Tutti gli spettacoli di Cinema in Città sono ovviamente ad ingresso gratuito – ha ricordato l’assessore – ma occorre ritirare i biglietti presso l’Infopoint Turistico del Comune di Campobasso, in Piazza Vittorio Emanuele II n.27, aperto dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16:30 alle 19.00.>>