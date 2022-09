Anche il “Gemelli” di Roma in declino

di Sergio Genovese

Una mia parente mi ha raccontato la sua ultima esperienza per un ricovero presso quello che tutti consideriamo nella immaginazione collettiva, l’ospedale dei pontefici e come tale munito di una attenzione umana per i pazienti più consolidata. Il “Gemelli” di Roma con professionalità di statura internazionale si pensi a tutta l’attività per i trapianti di fegato e di reni, può essere considerata la immagine di retrocessione che pian piano sta coinvolgendo l’intero sistema sanitario pubblico. Per tornare alla cronaca, mia cugina mi ha raccontato che per entrare nel percorso del ricovero ha dovuto sottoporsi ad uno stress incredibile facendo addirittura 11 ore di fila. Ottenuta la possibilità di entrare da malata nell’ospedale la sorpresa al negativo è stata ancora più mortificante. Non è stata trasferita nel reparto compatibile con la sua patologia ma è stata costretta a sostare per più giorni nel Pronto Soccorso dove la ospitalità poteva avvenire in uno spazio stretto in cui è stato difficile trovare persino una barella dove potersi distendere. Le prime 24 ore le ha trascorse su una sedia a rotelle! La condizione vissuta non è compatibile con un paese civile poiché in cento metri quadrati, gomito a gomito, risultavano ricoverate centinaia di persone che avevano a disposizione un bagno solo. Onestamente sembra un racconto più vicino ai tempi della peste a Milano con i suoi lazzaretti che la immagine organizzativa di un nosocomio dove operano professionalità di rilievo che, perdurando certe realtà, saranno inevitabilmente oscurate per colpe che solo apparentemente non le coinvolgono. Accettare supinamente che esiste un percorso di approccio così deficitario, difendersi sostenendo che al Cardarelli di Napoli è pure peggio, è la dimostrazione nitida che c’è un posizionamento intellettuale/professionale assai superficiale che ingrigisce e abbruttisce la storia del “Gemelli” di Roma che ha fatto sentire al sicuro tutti i Papi che si sono affacciati da Piazza S.Pietro. Aggiunge mia cugina che ha fatto purtroppo esperienza di altri ospedali compresi quelli della nostra regione, di non aver mai vissuto una vicenda così destabilizzante. Se pensiamo che un giorno di ricovero al Gemelli di Roma per un paziente che proviene da Campobasso si avvicina come retta ai mille euro al giorno, se pensiamo che il malato ha dormito prima su una sedia e poi su una barella, se pensiamo che ha incontrato difficoltà pure per lavarsi le mani, ci accorgiamo davvero che ogni mondo è paese anzi, per certi versi, il nostro paese è meglio degli altri del mondo. Se in un ospedale di eccellenza, punto di riferimento internazionale, l’accoglienza avviene con certe modalità è proprio la dimostrazione che il livello della Sanità pubblica si è talmente abbassato che certe storie non sorprendono più di tanto. C’è l’impressione che i bravi medici che operano al “Gemelli” di Roma siano interessati esclusivamente al loro prestigio senza portare attenzione e passione per quello della struttura in cui operano. Se così non fosse al Pronto Soccorso di un ospedale romano non si vivrebbero certe esperienze che in epoca di post modernismo non possono essere accettate.