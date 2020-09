Anche i Santi finiscono in ambulanza al tempo del Covid

Giorno di festa, ma in tono ridotto, a Isernia, dove il 26 settembre si festeggia la ricorrenza dei santi medici martiri, San Cosma e Damiano. Solennità religiosa che, anche quest’anno, ha visto arrivare lo stesso numerosi pellegrini dal Frusinate, nonostante le restrizioni imposte dalle misure anti Covid.

Niente fiera, processione annullata e per portare le statue dei santi, dalla cattedrale al santuario, sono state usate due ambulanze, sollevando più di qualche perplessità tra i tanti devoti ai santi medici. Comunque, arrivate al santuario in ambulanza, le statue, come di consueto da lunghi anni, sono state accolte dagli spari dei tradizionali fuochi d’artificio.