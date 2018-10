Anche Gravina scarica Greco: «Dichiarazioni livorose e inappropriate»

Le esternazioni improvvide di Greco hanno suscitato, come noto, l’indignazione di cittadini e istituzioni, oltre che dell’intero mondo della stampa libera, per il tentativo di imbavagliare l’informazione.

«E’ un modo sbagliato, molto sbagliato – ha affermato venerdì sera, nel corso della trasmissione di Teleregione Conto alla Rovescia, Roberto Gravina – di intervenire. Un modo inappropriato, con termini che non sono giusti e che non rispettano la categoria. Parliamo d’informazione, un diritto costituzionale sul quale sarebbero necessari molti approfondimenti. Mi dispiace dover precisare – prosegue Gravina – in merito a delle esternazioni, secondo me, un po’ livorose. Forse anche per quello che c’è stato durante la campagna elettorale delle regionali, ma ciò non giustifica un attacco indiscriminato alla stampa.