Anche Francesca Iafelice lascia la Lega Molise: “Le ragioni di un abbandono”

“Dopo 6 lunghi anni di militanza attiva nella Lega-Salvini Premier Molise ha scritto Francesca Iafelice – lascio il partito. Non mi sento più rappresentata né dalla Lega nazionale, né da quella locale.

Ritengo infatti che la Lega sia stata incapace di portare avanti una benché minima idea antagonista alla narrativa governativa di Conte, Casalino & CO. pur di rimanere attaccata al proprio status quo appiattendosi completamente sulla logica del POLITICAMENTE E VIROLOGICAMENTE CORRETTO di sistema, e dando credito persino a personalità ambigue come Burioni pur di giustificare le deleterie misure dittatoriali made in China di lock down. Ebbene, in tutti questi anni la Lega ci aveva abituato a farsi recepire come forza alternativa. A quanto pare così non è.

Tantomeno mi sento rappresentata dalla Lega regionale molisana che, da punto cardine di un centro destra molisano (centro-destra si fa per dire) al quale doveva e poteva fornire nuova linfa vitale, si è ritrovata succube dello stesso, anzi ne è diventata simile in tutto e per tutto. Se fino allo scorso agosto la Lega aveva rinunciato a ben sette ministeri pur di non cedere sulla non negoziabilità delle idee, oggi si ritrova in mezzo ai fuochi di una guerra già persa in partenza per una poltrona regionale, peraltro scomoda.

Da militante storica, che ha ricoperto incarichi regionali e ha sempre partecipato attivamente alla vita politica della Lega Molise, candidandosi anche alle regionali del 2018 e alle comunali di Campobasso del 2019, da un giorno all’altro sono stata abbandonata a me stessa perché ho cercato il dialogo e il confronto sulle scelte di partito, scelte che a quanto pare dovevano rimanere secretate e oscurate ai non adepti, quando poi in realtà erano semplicemente dettate dall’intento di far diventare la Lega la nuova Forza Italia. Non è un caso che già altri giovani e volti nuovi della Lega, volenterosi e con un buon seguito, come Antonio Madonna e Cleonice Zacchia, insieme ad altri “non riciclati”, abbiano deciso di abbandonare il partito perché sono stati ignorati e messi da parte per mandare avanti i soliti volponi del centro destra molisano. I complottisti fanno peccato, ma ci indovinano sempre!

A questo punto, più che a un partito, mi chiedo se invece non ho avuto a che fare con una specie di setta massonica dei poveri, della serie “Gli Illuminati del Centro Destra”!.”