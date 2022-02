Anche don Francesco Martino “scomunica” Achille Lauro

Dopo la durissima reprimenda del vescovo di Sanremo, monsignor Antonio Suetta, è arrivata anche la ”scomunica” di don Francesco Marrtino, parroco molisano di Belmonte del Sannio. Il sacerdote, come il vescovo, prende di mira e condanna senza messi termini l’esibizione di Achille Lauro al festival di Sanremo che, con il suo brano Domenica, irride il sacramento del battesimo.

E così scrive don Francesco Martino sulla sua bacheca Fb: “Noi cattolici siamo tolleranti, rispettosi delle opinioni di tutti e non ci permettiamo di offendere chi non la pensa come noi. Ma non possiamo sopportare che la nostra fede, il nostro credo, i nostri valori siano derisi e sbeffeggiati. In maniera nonviolenta ed efficace abbiamo un solo modo per protestare : boicottare la visione in tv del festival di Sanremo ed invitare tutti i credenti di buona volontà a fare altrettanto.

È il modo più efficace per protestare, senza fare crociate o polemiche, visto che stamane tutti si gloriavano per il 53% di share. È l’unico modo per far capire loro, facendo precipitare l’audience, che devono smetterla di offendere i credenti. Fate girare e diffondete a tutti”.