Anche Ciccarella chiede il reintegro in Aula e le indennità arretrate

Anche Domenico Ciccarella, primo dei non eletti della Lega, ha richiesto al Consiglio regionale di essere integrato in Aula e tutte le indennità arretrate a far data dal 17 marzo 2021, cioè da quando Filomena Calenda è stata nominata in Giunta. La notifica, firmata dall’avvocato Massimo Romano, è arrivata nel primo pomeriggio di oggi.

Nella notifica sono citate le sentenze della Cassazione che hanno riguardato Antonio Tedeschi e Filoteo Di Sandro per motivare la richiesta.

Tra gli argomenti utilizzati per l’abrogazione dell’istituto della surroga, c’era anche quella relativa al risparmio economico per il Consiglio regionale. Ma ora il Consiglio, che ha provveduto ad un accantonamento proprio nell’eventualità che si è ora verificata, dovrà aprire il salvadanaio e provvedere al pagamento degli arretrati a coloro che ne hanno fatto richiesta.