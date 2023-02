Anche Cesa scarica Toma: «Demolire il sistema privato molisano è una follia”

Sulle regionali: «Il centrodestra deve tornare a governare in maniera più efficace di quanto fatto sino ad ora”

L’onorevole Cesa è tornato in Molise a distanza di qualche mese dalle Politiche e ha lanciato strali all’indirizzo del presidente commissario Toma, reo, a suo dire «di non aver fatto un buon lavoro nella gestione del rapporto tra pubblico e privato in sanità.»

Il parlamentare, che secondo i ben informati avrebbe avuto un ruolo nella scelta del nuovo sub commissario Marco Bonamico, ha bocciato senza mezzi termini l’operato di Toma. «Demolire anche il sistema privato regionale per me è una follia. E’ un errore che si sta ripercuotendo sulla vita dei cittadini molisani e mi auguro che questo errore possa essere corretto con la venuta del nuovo su commissario.»

Del decreto Molise, però, tanto decantato in campagna elettorale, sembra non esserci ancora traccia. «Ci stiamo lavorando, l’abbiamo messo in piedi formalmente, ma non può essere solo un fatto parlamentare. Inoltre il ministro della Salute aveva aperto un tavolo che si deve riattivare al più presto.»

Sulle prossime regionali l’onorevole eletto in Molise è abbastanza esplicito: «Lavorerò per ritrovare l’unità della coalizione perché bisogna tornare a governare questa regione in maniera più efficace di quanto non sia stato fino ad ora.»

