Anche Campobasso e Termoli tra le piazze della campagna di prevenzione di “Nonno Ascoltami!”

Si parte il 18 settembre con 6 appuntamenti consecutivi. Udito Italia: «Accendiamo i riflettori sull’importanza della salute uditiva»

Toccherà anche le piazze di Campobasso e Termoli la campagna nazionale di sensibilizzazione Nonno ascoltami! e prevenzione dei disturbi uditivi e la più longeva di Udito Italia Onlus.

La prima edizione è partita nel 2009 e prosegue ogni anno, nei mesi di settembre e ottobre, in cui gli ospedali delle principali città italiane scendono in piazza portando i loro medici specialisti che, insieme a tecnici dell’udito, per un’intera giornata incontrano i cittadini all’interno di presidi medici avanzati, messi a disposizione da Croce Rossa e Misericordia.

Nei presidi vengono effettuate attività di prevenzione e soprattutto di informazione sui corretti stili di vita per conservare la salute del nostro udito.

Negli anni la campagna si è ampliata e, grazie alla sinergia con Croce Rossa Italiana, il supporto dei medici, l’adesione delle aziende sanitarie e delle università coinvolte consentono di realizzare per ogni edizione più di 10.000 screening dell’udito.

La foto in alto dal sito https://uditoitalia.it/cosa-facciamo/campagne-di-sensibilizzazione/nonno-ascoltami/