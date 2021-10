Anche alla Fca Stellantis Termoli lunedí 11 Ottobre sarà sciopero generale

La Fca Stellantis dello stabilimento di Termoli continua la sua corsa nel dismettere le produzioni attuali della maggior parte di motori e cambi , dopo la sciacquata di faccia del ‘ad Stellantis, quando mesi fa comunicó il nuovo compito dello stabilimento termolese , quindi fabbricherá batterie ma non prima del 2024 o 2025 , uno dei piú grandi stabilimenti di meccanica in pratica realizzerá altro, oltretutto nessun piano industriale, seppur con il tempo che trova, ad oggi é inesistente .Le uscite operaie (licenziamenti con incentivo) fatte diventare volontarie anche dai sindacati gialli vicini all’azienda, in 1 anno circa, sono almeno trecento , trasferte in Francia e in altri stabilimenti italiani , pochi sono rimasti a lavorare qui, tutto il resto in cassaintegrazione.Un quadro drammatico che si riflette in quasi tutti gli stabilimenti italiani con il lasciapassare del governo che continua ad appoggiare le politiche delle multinazionali , industriali e delle banche .Nel Molise invece la politica regionale dorme sonni tranquilli.In questi anni l’ex fiat ha lavorato per mettere su gruppi e gruppetti da quotazioni e titoli di borsa , creando persino una sua banca,la fca bank , fondi pensioni , assicurazioni e sanitá privata, raggiunti i loro risultati ecco che il pacchetto era pronto per venderlo altrove! Cosi é stato. Nel frattempo, in questi anni ecco che gli operai vengono trasformati da tute blu a quelle bianche , le lotte sindacali vengono barattate con collaborazioni e il ruolo del sindacato a quello di paciere e ratificatore.Questo processo non é venuto a caso, mentre la precarietà e lo sfruttamento sulle nuove catene di montaggio aumentava sempre piú .La ex Fiat ha fatto scuola al sistema per portare in porto una ristrutturazione radicale del sistema sindacale e del lavoro in Italia . Il 10 gennaio 2014 è stato siglato l’Accordo Interconfederale tra CGIL CISL UIL e Confindustria in merito al Testo Unico sulla rappresentanza. Questo testo ha avuto origine dalla’applicazione degli accordi siglati tra Confindustria e i Sindacati confederali di Cgil, Cisl e Uil il 28 giugno 2011 e del 31 maggio 2013 che vieta ai lavoratorI di scegliersi la reale rappresentanza sindacale e quindi lo scopo é stato quello di cancellare la base , praticamente e sostanzialmente il diritto di sciopero viene smembrato introducendo una fase di raffreddamento dove comodamente la parte datoriale puó anche multare le parti sindacali firmatarie se non obbediscono . L’ indizione di assemblee e l’autonomia di pensiero non é piú dei lavoratori ma di un manipolo di burocrati , chi ha accettato tutto questo é stato assoldato come garante di questo percorso , in questi anni anche alcuni sindacati di base hanno aderito sfacciatamente a questo accordo per questo noi lo combattiamo ormai da anni con tutte le nostre forze , anche per questo abbiamo indetto a parte anche questo sciopero generale seppur nella stessa data , quindi la questione é sostanziale. Ci sembrava onesto spiegare in maniera piú approfondita il processo che sta causando il decadimento totale dei diritti.In Stellantis come nel resto , i lavoratori devono scegliere seriamente cosa fare , se vogliono continuare a subire e a rischiare, oppure lottare per ricostruire con dignitá e coscienza quello che é stato distrutto. In Molise alcuni di noi stanno conducendo delle lotte per i diritti anche all’esterno dello stabilimento fianco a fianco con i ceti popolari che continuano a subire le angherie di questo sistema con la cancellazione dei diritti da parte della politica nazionale e locale: Lavoro , salute , ambiente , istruzione , é per nostro volere in primis che lunedì11 Ottobre allo sciopero generale rispondiamo con una manifestazione territoriale a Campobasso dove la piazza sará condivisa . In Fca Stellantis stabilimento di Termoli la maggior parte degli operai é in cassaintegrazione ma li esortiamo a partecipare alla manifestazione, mentre per i pochi che lavorano lo sciopero é cosí comunicato da noi all’azienda: Sciopero 1 Turno dalle 06:00 alle 14.00 ,2 Turno dalle 14.00 alle 22.00 , 3 turno dalle ore 22 di Lunedí 11 Ottobre alle ore 06.00 del 12 Ottobre 2021.Tutti a manifestare a Campobasso unitamente ad altri lavoratori , disoccupati , liberi cittadini e a coloro che quotidianamente lottano per i diritti collettivi e quindi anche per noi.Forza!

SOASindacato Operai Autorganizzati Flmu metalmeccanici Stellantis Termoli