Anche al Conservatorio Perosi scattano le misure precauzionali da Coronavirus

Chi negli ultimi 14 giorni ha soggiornato o ha avuto contatti con persone provenienti dalle aree sottoposte a cordone sanitario non si rechi in Conservatorio

REDAZIONE

In relazione alle diverse indicazioni, disposizioni e direttive diramate dagli Organi competenti e riferite ai casi di contagio da Coronavirus 19nCoV nel territorio italiano ed alla sua evoluzione, il Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso: adotta da oggi una serie di misure atte a seguire le indicazioni precauzionali e di carattere generale stabilite e ordina a tutti coloro che negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato nelle aree sottoposte a cordone sanitario o che abbiano avuto contatti con personale che abbiano soggiornato nelle aree suddette, di non recarsi in Conservatorio e invita coloro che si sono recati nelle regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, a contattare I’Azienda Sanitaria Locale ed a sottoposi al controllo sanitario previsto dalle richiamate circolari.